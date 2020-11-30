Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,8470 liradan, avro 9,4120 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,8450 liradan alınan dolar, 7,8470 liradan satılıyor. 9,4100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4120 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8410 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3580 lira olmuştu.
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