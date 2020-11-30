Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8470 liradan, avro 9,4120 liradan haftaya başladı.

AA
30 Kasım 2020 Pazartesi, 09:01
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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Serbest piyasada 7,8450 liradan alınan dolar, 7,8470 liradan satılıyor. 9,4100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4120 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8410 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3580 lira olmuştu.


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