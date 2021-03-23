Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,8620 liradan, avro 9,4120 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,8600 liradan alınan dolar, 7,8620 liradan satılıyor. 9,4100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4120 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9380 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4770 lira olmuştu.
Video Haberler
- Nagehan Alçı ile Hamza Dağ arasındaki olay diyalog
- Emine Erdoğan'ın kızdığı anlar kameraya yansıdı
- Tayyip'in olduğu yerde korona bile olmuyor
- Antalya’da ‘otomobilin suçu ne?’ dedirten görüntü
- Erdoğan'ın meşhur ettiği 'lebaleb' ifadesi marka oldu!
- Antalya’da ortalığı karıştıran taciz iddiası
- Mansur Yavaş acı gerçeği canlı yayında açıkladı
- İstanbul'da lapa lapa kar yağışı
- AKP kongresinde dikkat çeken MHP detayı
- Yaşadığını ispat etmeye çalışırken ikinci kez öldü
En Çok Okunan Haberler
- Kritik isim AKP kongresinde
- AKP, tarikatların önünü açtı
- Büyük Sarsıntı
- Tepki çeken görüntüler: AKP kongresine lebaleb yolculuk
- Ali Koç: Hocamıza ve teknik kadroya teşekkür ediyorum
- AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- AKP kongresinde inanılmaz görüntü
- Mansur Yavaş: “Beni görevden aldırtmak istedi”
- AKP MKYK listesinde Bülent Arınç detayı
- Erdoğan'ın konuşması, mitinge dönüştü!