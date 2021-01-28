Serbest piyasada döviz açılış fiyatları: Dolar ve Avro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4100 liradan, Avro 8,9760 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Ocak 2021 Perşembe, 09:06
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Serbest piyasada 7,4080 liradan alınan dolar, 7,4100 liradan satılıyor. 8,9740 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,9760 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4110 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,9610 lira olmuştu.



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