Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 7,3440 liradan, Avro ise 8,8060 liradan güne başladı
İstanbul Kapalıçarışı'da 7,3420 liradan alınan dolar, 7,3440 liradan, 8,8040 liradan alınan Avro ise 8,8060 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,34 liradan, euro ise 8,76 liradan satılmıştı.
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