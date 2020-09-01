Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 7,3440 liradan, Avro ise 8,8060 liradan güne başladı

iha
01 Eylül 2020 Salı, 09:09
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İstanbul Kapalıçarışı'da 7,3420 liradan alınan dolar, 7,3440 liradan, 8,8040 liradan alınan Avro ise 8,8060 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,34 liradan, euro ise 8,76 liradan satılmıştı.


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