Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 7,2780 liradan, avro ise 8,8370 liradan haftaya başladı.

İHA
01 Şubat 2021 Pazartesi, 09:22
Serbest piyasada döviz fiyatları
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İstanbul Kapalıçarşı’da 7,2760 liradan alınan dolar, 7,2780 liradan, 8,8350 liradan alınan avro ise 8,8370 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,29 liradan, avro ise 8,86 liradan satılmıştı.


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