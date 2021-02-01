Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 7,2780 liradan, avro ise 8,8370 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 7,2760 liradan alınan dolar, 7,2780 liradan, 8,8350 liradan alınan avro ise 8,8370 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,29 liradan, avro ise 8,86 liradan satılmıştı.
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