Serdar Akinan, Suriye'nin zenginliklerine yönelik yağmayı anlattı: "Bir bakanın kardeşi, bir gazetenin Ankara temsilcisinin eşi..."
Gazeteci Serdar Akinan, Suriye'deki sanayi tesislerinin ve zeytinyağının yağmalandığını anlatırken bir bakanın kardeşi ile bir gazetenin Ankara temsilcisinin eşinin de bu işin içinde olduğunu söyledi.
Gazeteci Serdar Akinan, bir belgesel çekimi için bulunduğu Suriye'de edindiği bilgileri aktarırken, ülkedeki sanayi tesislerinin ve zeytinyağının yağmalandığına ilişkin çarpıcı ayrıntıları dile getirdi.
KRT TV'de katıldığı programda Akinan, şunları söyledi:
"Ben bir begeselle uğraşıyorum, IŞİD belgeseli, Türkiye'ye IŞİD saldırıları gibi bir şey. 15 gündür ben bölgede, Güneydoğu'da geziyorum. Öyle şeyler konuşuluyor ki... Araziye çıkınca görüyorsun. İnanamayacağınız isimler Suriye'nin yağmalanmasında, çok ünlü bir gazetecinin eşi olduğu söyleniyor. Fabrikayı yağmalamış. Gidiyorsun, çok üst düzey bir, çok üst düzey bir adamın oğlu, PKK'nin kontrol ettiği... (Araya girilip hangi gazeteci olduğu soruluyor) Bir kadın Ankara temsilcisinin eşi, Suriye'nin yağmalanmasındaki şirketin sahibi adam ya... Bir sanayi bölgesi, insanlığa karşı suçlarda yargılanacak boyutta. Bir ülkenin bir sanayi tesisini, ya İzmit bölgesini yağmalıyorsun... Suriye'nin en önemli sanayi tesislerinin bulunduğu bölge yağmalandı. Sökülüp fabrikalar getirildi. Bu operasyonu yapan firmanın sahibinden bahsediyorum. Bunun Ankara'daki ilişkileri kim. Bunun eşi, gazeteci hanımefendi kimlerle ne kadar ilişki içinde.
"TONLARCA ZEYTİNYAĞI YAĞMALANIYOR"
Bölgede yasadışı petrol ve zeytinyağı ticaretinden de söz eden Akinan, "Güneydoğu kaynıyor. Petrol ticareti yapılıyor Güneydoğu'da. Şu anda Suriye'nin kuzeyindeki petroller, ABD şirketleri, oradan Barzani üzerinden geliyor. Barzani'nin kontrolündeki bölgelerden petrol Türkiye'ye geliyor. Ya zeytinyağı işi var inanamazsın. Şu anda zeytin ağaçların söküp getiriyorlar. Zeytinyağı işini yapan firma bir bakanın kardeşi. Tonlarca zeytinyağı yağmalanıyor, getiriliyor satılıyor" dedi.
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