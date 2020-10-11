11 Ekim 2020 Pazar, 02:00

Evlilik meselesi tanıştırılma, aracılık kurumundan çıkıp, seçme seçilme sularında dolaştıkça elbet şekil şemal değişiklikleri oldu. Ancak meselenin esasında seçen erkek, seçilen kadın, yaşanacak muhtemel sıkıntılar şaşırtıcı şekilde iddiasına devam etmekte. Evvelden kayınvalide adayı kızı görüp beğenir ve oğluna gösterirdi, o da beğenirse işlem tamam sayılırdı. Sonra mesele revize edildi oğlan ve kız dışarıda kendi başlarına ve fakat kontrol elden bırakılmadan çay, kahve eşliğinde 1-2 görüşüp karar deklere eder hale geldiler. Ki burada da asıl mevzu oğlanın kızı beğenmesi üzerinden döner ve fakat ilk basamak geçildikten sonra nihai karar kızın bu talebi onama yahut ret etmesi ile verilir. Sonrası seremoniler diyarı, söz, nişan, kına, evlilik…

Gelelim geleneğin dışında seyreden, tırnak içi zamane ilişkilere, tanışılan, flört edilen, sevgili olunan ilişkilere, onlarda da neredeyse tamamında erkek talep eden, kadın kabul yahut eden. Dip mekanizma aynı. Birbirine kura ile çıkmayan bu çiftlerin birbirlerini tanıdıkları, istediklerini ve aldıklarını kabul edersek hikayenin devamında yaşayacakları sıkıntılara hazır olduklarını, ortak problem çözme becerilerinin var olduğunu düşünmek kabil. Ve fakat coğrafya kadermiş ya, hikayenin devamı pek az değişip dönüşür. Seremoniler diyarı, söz, nişan, kına, evlilik…

Elbet tüm bu ritüellerin, toplumsal ezberlerin bir manası vardır ve mühimdir. Hepsinin hizmet ettiği alan vardır, iyisiyle kötüsüyle. Misal seremoniler öyle mühim ve ıstırap doludur ki bir yandan boşanmayı zorlaştırır, diğer taraftan ilişkiye yeni çatışma alanları ekler.. Kız istenir, nişan töreni yapılır, düğün yapılır, finansal ve sosyal durum dünyaya tebliğ edilir. Az eğlenilen, çok yorulunan, illaki sıkıntı yaşanan bu süreç çift için ilk ve kimi zaman ömürlük çatışmaların yaşanıldığı bir hikayeye döner. Buralar iki ailenin ve genç kadın ve erkeğin birbirini test ettiği araziler, ne istenecek, ne verilecek, nasıl uzlaşılacak, uzlaşılamadığında ne yapılacak. Genç kadınlar kimi vakit bu mevzuyu karşıdaki adam ve ailesi tarafından ne kadar değerli bulunduğu hattından okunurken, genç adamlar tarafından evleneceği kadın ve ailesi arasında sıkışmanın ilk deneyimlerini içerir. İktidar etme, evin kocası olma ezberleri, hanım köylü olma kaygısı, annen bana …. dedi, ne demek istedi, beni korumuyorsun derken memleketin bildik sularında dolaşılmaya başlanır. Şaşkınlığım bu mevzunun sosyo-kültürden iddalı düzeyde bağımsız oluşu ve hepimizin derinlerinde bir yerde Valide Sultan ve Hürrem’in sinsice vaktini bekliyor olması. Elbet mevzuya psikanalitik hattan baktığımızda şaşkınlığa mahal yok. Annenin oğula yatırımı, onu başka bir kadına vermesi zordur, ancak bu hikaye memleketin damarlarında akan mağdur olanın vakti gelince mağdur eden olması, çocukları için saçını süpürge etmesi, onlardan gayrı bir hayat olmaması ve kocadan tahsil edilemeyenlerin oğuldan tahsil edilecek olma mecburiyeti ile şahlanır gider.

Sevgili genç kadınlar ve adamlar seremoniler mühimdir ve hizmet ettiği alan eş dost ahbap ile kutlama yapmaktır, anı biriktirmektir, eğlenmektir. Lütfen bu mevzudaki ezberleri tarumar edin, ana babalarınızı rahatlatın, kendinizi rahatlatın. Sevgili genç kadınlar ve adamlar birbirinizin ailesini seversiniz, sevmezsiniz, maya tutar, tutmaz hepsi mümkün elbet. Ancak geçinmeye gönlü olmak, yeni tanıştığınız ailenin dilini anlamak, doğru okumak mühim. Her ailenin kendine özgü bir dili, mühimsediğini gösterme şekli şemali vardır. Beğenirsiniz beğenmezsiniz, itirazım yok, ancak lütfen doğru okuyun.Sevgili genç kadınlar ve adamlar hayatınıza yeni giren aile ile partnerden bağımsız ilişki kurulacak. Mevzunun dibi kayınvalide gelin hikayesi olsa da, ailesi ve kocası arasına sıkışmış kadın az değildir ve daha az mühimsenir. Arada sıkışmış genç adamlar yahut genç kadınlar pılı pırtıyı toplayıp çıkın oradan lütfen.

Hayat illaki adalet istiyor, alırken, verirken, severken, dinlerken, anlarken, yaşarken.

Sağlıcakla kalın.