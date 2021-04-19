Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz'den 'Reza Zarrab' açıklaması

19 Nisan 2021 Pazartesi, 17:50

Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu ve kızı Alara'nın babası olan Reza Zarrab'a, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Davaya yayın yasağı getirildi.

"HESAP SORACAĞIM"

İddialarda adı geçen Hadise ise Twitter hesabından açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan Hadise, "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" dedi.

"KARALAMA KAMPANYASINI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Hadise'nin ardından kız kardeşi Derya Açıkgöz de konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Hadise'ye Instagram hesabı üzerinden destek veren Açıkgöz, "Son günlerde ablam Hadise hakkında başlatılan karalama kampanyasını ve iftiraları şiddetle kınıyorum. Her koşulda kadına şiddete karşı duran ablamın böylesi bir şiddete maruz kalmasından dolayı çok üzgünüm. Bu şiddete maruz kalmayan, ablamın ve ailemin yanında olan herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.