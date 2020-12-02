Serenay Sarıkaya'nın oynayacağı Bergen filminden yeni detaylar

Serenay Sarıkaya'nın başrolde olduğu, çekimleri salgın nedeniyle ertelenen Bergen filminin bahar ayında sete çıkması kararlaştırıldı. Filmin yapımcısı Mine Şengöz, Bergen'in ailesiyle bir araya geldi. Ailenin desteği alınarak çekilecek projeye birçok sosyolog ve edebiyatçı, yazar katkı verecek.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2020 Çarşamba, 14:58
Serenay Sarıkaya'nın oynayacağı Bergen filminden yeni detaylar
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Acıların kadını lakabıyla tanınan arabesk sanatçı Bergen'in hayatını konu alan ancak salgın nedeniyle çekimleri ertelenen filmde Serenay Sarıkaya başrolde yer alacak.

Sarıkaya'nın "Tam 1.5 yıldır bu role çalışıyorum" dediği projede hayat vereceği Bergen filmi önümüzdeki bahar çekilecek.

Filmin yapımcısı Mine Şengöz, geçtiğimiz günlerde Bergen'in ailesiyle bir araya geldi.

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan şarkıcı Bergen'in hikayesi ailesinin izniyle ve dayanışmasıyla ele alınarak yazılacak.

Bergen'in filminin senaryosu yazılırken öyküye destek veren danışmanlar arasında şu isimler yer alıyor: Sosyolog Prof. Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci.


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