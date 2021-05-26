Serenay Sarıkaya oynayacaktı: Bergen filminin yeni başrol oyuncusu belli oldu!

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 17:01

Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun süre önce Bergen filminde rol alacağı ve Arabesk müziğin zorlu hayat hikayesiyle dikkat çeken ismini canlandıracağı gündeme gelmişti. Sarıkaya, filmle ilgili hazırlıkların sürdüğünü zaman zaman dile getirdi ve çok heyecanlı olduğunu belirtmişti.

Geçtiğimiz süre boyunca filmle ilgili bir ilerleme kaydedilemedi. Pandemi koşulları nedeniyle de çekimlerin başlaması uzayınca, Serenay Sarıkaya, bu süreçte bir dizi için anlaştı.

Oyuncu, Tims&B Productions imzalı Şahmeran isimli dizide rol almaya hazırlanıyor. Bir yandan da merakla beklenen Bergen filminin hazırlıkları devam ediyor.

Filmin yeni yönetmeni Yüksel Aksu oldu. Serenay Sarıkaya’nın zamanlaması uymadığı için rol almadığı projenin yeni başrol oyuncusu için Demet Evgar’ın adı geçiyor.