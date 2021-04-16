Sergen Yalçın Aboubakar'ın döneceği tarihi açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın mücadelenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
16 Nisan 2021 Cuma, 21:34
Sergen Yalçın Aboubakar'ın döneceği tarihi açıkladı
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Nisan ayının başında sağ arka uyluğunda ödem tespit edilen Aboubakar geri dönüyor. Sergen Yalçın'ın Aboubakar hakkında yaptığı açıklama şöyle: 

"Aboubakar belki yarın antrenmanlara başlar. Başlarsa salı günü için konuşacağız."

Beşiktaş'ın bir sonraki maçta Sivasspor deplasmanına gidecek. 


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