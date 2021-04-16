Sergen Yalçın Aboubakar'ın döneceği tarihi açıkladı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın mücadelenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Nisan ayının başında sağ arka uyluğunda ödem tespit edilen Aboubakar geri dönüyor. Sergen Yalçın'ın Aboubakar hakkında yaptığı açıklama şöyle:
"Aboubakar belki yarın antrenmanlara başlar. Başlarsa salı günü için konuşacağız."
Beşiktaş'ın bir sonraki maçta Sivasspor deplasmanına gidecek.
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