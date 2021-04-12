Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçti

12 Nisan 2021 Pazartesi, 07:19

48 yaşındaki teknik direktör, siyah-beyazlılarda en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan hoca oldu.

Futbolculuk döneminde Beşiktaş'ın efsaneleri arasında yer etmeyi başaran Sergen Yalçın, teknik direktör olarak da siyah-beyazlı kulüpte tarih yazıyor.

Spor Toto Süper Lig'de 70 puanla zirvede yer alan Beşiktaş, Sergen Yalçın ile birlikte şampiyonluğa koşuyor.

BB Erzurumspor galibiyetinin ardından Sergen Yalçın, bir rekora imza atarak kulüp tarihine geçti.

48 yaşındaki teknik direktör, yüzde 68'lik galibiyet yüzdesi ile, en az sekiz maça çıkan hocalar göz önünde bulundurulduğunda, Beşiktaş'ın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör oldu.

Yalçın, aynı zamanda Beşiktaş kariyerinde şu ana kadar 2.14'lük bir puan ortalaması elde etti.

SERGEN YALÇIN'IN PERFORMANSI

Beşiktaş, şu anda 70 puanla Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturuyor.

Siyah-beyazlılar, bu sezon oynadığı 32 maçın 22'sini kazanmayı başardı. Kartal, dört karşılaşmayı berabere tamamlarken altı kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş bu sezon kuvvetli hücum yönüyle de dikkat çekiyor. Rakip filelere 70 gol atan siyah-beyazlılar, bu alanda da zirvede yer alıyor.

DİĞER KULÜPLERDE NE YAPTI?

Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerine 2013 yılında Gaziantepspor'da başladı.

Kırmızı-siyahlılarda kısa bir dönem geçiren Yalçın, 16 kez maça çıkarken 1.69 puan ortalaması yakaladı.

2014-2015 sezonunda Sivasspor'un başına geçen 48 yaşındaki teknik direktör, Yiğidolar ile 38 karşılaşmaya çıktı ve 1.42 puan ortalaması elde etti.

İkinci Gaziantepspoır döneminde yalnızca üç maça çıkan Sergen Yalçın, 2016-2017 sezonunda Kayserispor'da görev aldı ve 1.18 puan ortalaması yakaladı.,

Sergen Yalçın, daha sonra Eskişehirspor ile altı maçlık kısa bir dönem geçirdi. Ardından Konyaspor'un teknik direktörlük koltuğunda 10 maç oturdu ve 1.50 puan ortalaması elde etti.

Yalçın, Aytemiz Alanyaspor'da 1.33, Yeni Malatyaspor'da ise 1.52 puan ortalaması yakaladı.