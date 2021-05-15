Sergen Yalçın: "Bütün başarı oyuncularımın"

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:15

Sergen Yalçın, maç sonunda şampiyonluk ve Türkiye Kupası finali ile ilgil açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Türk futbol tarihinin en zor sezonuydu. Taraftar, pandemi yaşadığımız sıkıntılar. Çok zor bir sezondu. Sezonun sonunda o kadar çok bunaldık ki otelde otururken dakikalar geçmiyor. Diyoruz ki bir an önce oynayalım. Çok mutluyuz inanılmaz bir mutluluk.

Tüm camiamıza ve taraftarlarımıza hayırlı olsun. Gönül isterdi ki onlarla beraber kutlayalım. Sezon boyunca onları hissettik ama tribünde göremedik. Böyle bir şampiyonluk sezonunu beraber kutlayamamak bizim için üzücü. Bütün başarı oyuncularımın. İnanılmaz bir karakter ortaya koydular.

Ben çok dile getirmiyorum ama milli maç arasından beri altı sakat yedi sakat. Oyuna sokacak oyuncumuz yok. Kenardan ofansif hatta bir tane oyuncu sokamıyoruz. Hamle yapamıyoruz, haftalardır bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Allah razı olsun oyuncular çok karakterliler. İnanılmaz bir mücadele gösterdiler.

Zor bir maçtı, böyle maçlar her zaman zordur. Ekibimle beraber ilk kez kupa kazandık. Kamera arkasında olan arkadaşlarım bu sezon müthiş çalıştılar. Onları kimse görmüyor, sürekli ben konuşuyorum. Her zaman yanımda olan Murat Şahin’e özellikle teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir duruş sergilediler. "

Türkiye Kupası finali ilgili ise Sergen Yalçın şunları söyledi, " Ona daha var, en azından şampiyonluk sevinci yaşamak istiyoruz ama yaşatmıyorlar. Üç gün sonra bir maç daha. Bu sezon üç günde bir maç oynamaya alıştık. Ama vazgeçmedik. Mücadeleden, savaştan vazgeçmeyiz."



