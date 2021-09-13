Sergen Yalçın Dortmund maçında Vida'nın alternatifini arıyor!
Sergen Yalçın, Welinton-Montero, Welinton-Necip ikilisini deneyecek.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen Beşiktaş'ta gözler Borussia Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına çevrildi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Domagoj Vida ve Alex Teixeira bu maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin alternatifleri ise Sergen Yalçın'ın kafasında.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta çarşamba günü oynanacak Borussia Dortmund maçı öncesinde savunma kurgusu ile ilgili kararını verecek.
Yalçın, maç öncesinde yapılacak antrenmanlarda Welinton-Montero, Welinton-Necip ikilisini deneyecek. Ayrıca Teixeira'nın yokluğunda ise orta saha ikilisinin Pjanic ve Atiba'dan oluşması bekleniyor.
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