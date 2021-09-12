Beşiktaş'a Dortmund maçı öncesi büyük şok!

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın yıldız isimleri Alex Teixeira ve Domagoj Vida, çarşamba günü oynanacak Borussia Dortmund maçında forma giyemeyecek.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2021 Pazar, 12:44
Beşiktaş'a Dortmund maçı öncesi büyük şok!
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Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Kevin N'Koudou sakatlanarak kenara gelmişti.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Alex Teixeira'nın sakatlıkları nedeniyle çarşamba günü oynanacak Borussia Dortmund maçında forma giymesi beklenmiyor.

Kevin N'Koudou ise durumu ciddi değil. Fransız oyuncu Dortmund maçında görev verilirse oynayabilecek.



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