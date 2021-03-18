Sergen Yalçın, kupa zaferi sonrası ne dedi?
Sergen Yalçın, "“Sizlerle gurur duyuyorum” diyerek soyunma odasında takımı kutladı" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir karşısında kazanılan zaferin ardından , “Sizlerle gurur duyuyorum” diyerek soyunma odasında takımı kutladı. Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ’a takımdaki havayı anlatan Yalçın’ın “Futbolcularım limitleri zorlayarak oynuyorlar. Onlara Beşiktaş’ta özel oyuncu olduklarını anlattım. Beşiktaş’ta bulunmamızın amacının 118 yıllık tarihin çıtasını yükseltmek olduğunu yaşadıkları acıları yaşayıp birlikte zaferlere gideceğimizi hatırlattım” dediği öğrenildi.
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- Koca'ya 'illallah' dedirttiler
- Ekrem İmamoğlu davasında karar açıklandı
- Vekillik düşürüldü; CHP'den peş peşe tepkiler geldi
- Bülent Uygun'dan tepki çeken Atatürk açıklaması
- HDP'nin kapatılması için dava açıldı
- AKP'liler Gergerlioğlu'nu Meclis'ten çıkarmaya çalıştı
- Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü
- Büyük yangın! 60'a yakın ev alev alev yandı
- Cumhur İttifakı üyeleri utanıp meclisi terk etti
- Gözaltına alınan yazarımız Aysever serbest