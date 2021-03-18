Sergen Yalçın, kupa zaferi sonrası ne dedi?

Sergen Yalçın, "“Sizlerle gurur duyuyorum” diyerek soyunma odasında takımı kutladı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2021 Perşembe, 09:07
Sergen Yalçın, kupa zaferi sonrası ne dedi?
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir karşısında kazanılan zaferin ardından , “Sizlerle gurur duyuyorum” diyerek soyunma odasında takımı kutladı. Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ’a takımdaki havayı anlatan Yalçın’ın “Futbolcularım limitleri zorlayarak oynuyorlar. Onlara Beşiktaş’ta özel oyuncu olduklarını anlattım. Beşiktaş’ta bulunmamızın amacının 118 yıllık tarihin çıtasını yükseltmek olduğunu yaşadıkları acıları yaşayıp birlikte zaferlere gideceğimizi hatırlattım” dediği öğrenildi.


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