Sergen Yalçın oyuncularını tek tek kutladı
Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından oyuncularını tek tek tebrik etti. Yalçın, 10 kişiyle 11 kişilik rakibe üstünlük sağlayan isimlerin kutlanmayı hak ettiğini belirtti.
Süper Lig’in 24. haftasında Konyaspor’u konuk eden ve 21. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Beşiktaş, Rosier’in 81. dakikadaki golüyle 1-0 kazanırken, Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından oyuncularını tek tek tebrik etti. Yalçın, 10 kişiyle 11 kişilik rakibe üstünlük sağlayan isimlerin kutlanmayı hak ettiğini belirtti.
Süper Lig’in 24. haftasında Konyaspor karşısında uzatma dakikalarıyla birlikte 70 dakikadan fazla 10 kişi oynayan ve 81. dakikada Rosier’in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Beşiktaş, puanını 48’e yükseltirken zirveye de ortak oldu. Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte büyük sevinç yaşayan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın da sahaya girerek oyuncularına tek tek sarıldı ve hepsini tebrik etti.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- Siyasette yeni oyunlar yolda
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- Erişim engeli haberi de engellendi
- İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor
- AKP'li Başkan salonu terk etti
- Boğaziçi’nde bu kez WhatsApp tutuklaması
- AKP'li Mahir Ünal'dan çiftçiye 'cep telefonu' yanıtı
- ABD’li bilim insanları ahşabı şeffaf hale getirdi
- İstanbul barajlarında son durum
Video Haberler
- Rambo Okan Abdurrahim Albayrak’a saldırmak istedi
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı
- Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı
- ABD'de dehşete düşüren anlar: 3 ölü
- Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı
- AKP'li vekil 'rabia'yı unutunca Erdoğan böyle seslendi
- Şanlıurfa'da ele geçirildi! Orta Çağ'dan kalma
- İstanbul Havalimanın'da tarihi paralarla yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- Siyasette yeni oyunlar yolda
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- Erişim engeli haberi de engellendi
- İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor
- AKP'li Başkan salonu terk etti
- Boğaziçi’nde bu kez WhatsApp tutuklaması
- AKP'li Mahir Ünal'dan çiftçiye 'cep telefonu' yanıtı
- ABD’li bilim insanları ahşabı şeffaf hale getirdi
- İstanbul barajlarında son durum