Sergen Yalçın, Rosier ve Ghezzal için görüş belirtti

Şampiyon Beşiktaş dış transferde golcü ve stoper arayışında, ancak Sergen Yalçın iki yıldız Rosier ve Ghezzal'a öncelik verdi.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2021 Salı, 16:53
Sergen Yalçın, Rosier ve Ghezzal için görüş belirtti
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Şampiyon Beşiktaş, transferde kontağı çevirdi. Güçlü bir kadro isteyen Sergen Yalçın'ın, "Ghezzal ve Rosier mutlaka takımda kalmalı. Savunma ve hücum hattına da takviye yapmalıyız." şeklinde rapor verdi

Yalçın'ın, "Özellikle golcüler konusunda eksiğimiz çok büyük. Aboubakar ve Cenk Tosun ayrıldı. Bunun yanı sıra orta sahada hücuma katkı yapacak oyuncu sayımız çok kısıtlı. Bu bölgeler benim için çok önemli” dediği öğrenildi.

Savunmayı da güçlendirmeyi planlayan Sergen Yalçın’ın iki stoper istediği belirlendi. Yönetimin anlaşmaya vardığı isimleri Emre Kocadağ ile masaya yatıran Yalçın’ın, kulübün mali durumunun elbette önemli olduğunu söylediği öğrenildi. Toplamda 7-8 oyuncuya ihtiyaç duyduklarını aktaran Sergen Yalçın’ın, “Önümüzdeki günlerde yapılacak çok iş var. Tatil bitti, artık iş zamanı” diye konuştuğu kaydedildi.


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