Sergen Yalçın sahaya indi şov yaptı!
Sergen Yalçın'ın Acun Ilıcalı'nın düzenlediği halı saha maçında oynadığı futbol parmak ısırttı.
Beşiktaş'ın iki kupalı hocası Sergen Yalçın, halı sahada ortaya koyduğu performansla futbolculuk dönemini hatırlattı.
Acun Ilıcalı'nın düzenlediği maçta adeta şov yapan yetenekli hoca, bu anları kişisel Instagram hesabından da paylaştı.
İşte Sergen Yalçın'ın şov yaptığı halı saha maçı:
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