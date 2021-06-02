Fatih Kuruçuk Hatayspor'da

02 Haziran 2021 Çarşamba, 14:53

Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren genç savunmacı ile her konuda anlaştı.

Hatayspor, 23 yaşındaki stoper ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fatih Kuruçuk, geçen sezon Fatih Karagümrük forması ile 14 maça çıkmıştı.



