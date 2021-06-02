Fatih Kuruçuk Hatayspor'da

Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki stoper Fatih Kuruçuk, Atakaş Hatayspor ile anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2021 Çarşamba, 14:53
Fatih Kuruçuk Hatayspor'da
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Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren genç savunmacı ile her konuda anlaştı.

Hatayspor, 23 yaşındaki stoper ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fatih Kuruçuk, geçen sezon Fatih Karagümrük forması ile 14 maça çıkmıştı.



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