Fatih Kuruçuk Hatayspor'da
Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki stoper Fatih Kuruçuk, Atakaş Hatayspor ile anlaştı.
Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren genç savunmacı ile her konuda anlaştı.
Hatayspor, 23 yaşındaki stoper ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fatih Kuruçuk, geçen sezon Fatih Karagümrük forması ile 14 maça çıkmıştı.
Fatih Kurucuk Atakaş Hatayspor’umuzda— Hatayspor (@Hatayspor_FK) June 2, 2021
Kulübümüz daha önce Fatih Karagümrük’te forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Kurucuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.https://t.co/ORQK5jh1MZ#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/hCcrjSnlbW
Video Haberler
- Trafikte yolcu otobüsü şoförüne paspaslı saldırı
- Sosyal medyada gündem oldu: Yangın var dediler geldik
- Sevgilisine mesaj atan kişiyi durakta vurdu
- Beyoğlu'nda can pazarı
- Muharrem İnce’den erken seçim tahmini
- Peş peşe ortaya çıktı! Cep telefonuna kaydettiler
- Eşiyle tartıştı, kayınbiraderinin aracına çarptı
- Cem Yılmaz nafakanın azaltılmasını istedi
- CHP'li Odabaşı'ndan Tevfik Göksu'ya 'Altıyol' yanıtı
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldılar
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'parlamenter sistem' açıklaması
- Erdoğan'dan TRT yayınında gazeteciye tepki çeken soru!
- Türkiye'nin ünlü markası resmen iflas etti
- Erdoğan'ın programındaki saate dikkat
- Bir imam üzerinden...
- Kahvecilerden 'normalleşme' tepkisi
- 'Sedat Peker' operasyonu! Sabiha Gökçen'de yakalandı
- DSÖ'den Sinovac kararı
- Kütahyalı'dan, Alçı'ya ültimatom
- Atatürk'e lanet okuyan imamın AKP ve Peker ile ilişkisi