Sergen Yalçın’dan 2 değişiklik
Süper Lig’in 20. haftasında Karagümrük ile karşı karşıya gelen Beşiktaş’ta ilk 11’de 2 değişiklik yaşandı.
Süper Lig’in 20. haftasında Karagümrük ile karşı karşıya gelen Beşiktaş’ta ilk 11’de 2 değişiklik yaşandı.
Galatasaray ile hafta sonunda Vodafone Park’ta karşı karşıya gelen ve 2-0 kazanan Beşiktaş, Süper Lig’in 20. haftasında Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaşıyor. Siyah-beyazlı ekipte Teknik Direktör Sergen Yalçın, kadroda 2 değişiklik yaptı. Galatasaray karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Oğuzhan Özyakup ve Rachid Ghezzal, Karagümrük karşısında yedek kulübesinde oyuna başlarken, bu 2 ismin yerine Bernard Mensah ve Kevin N’Koudou ilk 11’de sahaya çıktı. Yabancı kontenjanı nedeniyle de N’Sakala ve Ajdin Hasic maç kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş’ın Karagümrük karşısındaki ilk 11’i şu şekilde:
Ersin - Rosier, Vida, Montero, Rıdvan - Josef, N’Koudou, Atiba, Mensah, Larin - Aboubakar.
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