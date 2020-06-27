Sergen Yalçın'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran açıklama

27 Haziran 2020 Cumartesi, 08:26

Beşiktaş'ta hesaplar değişti.

Aldıkları skordan memnun olduklarını ifade eden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Öncelikle haftanın ilk maçıydı, çok zor bir maçtı. Konyaspor çok zor bir periyottan geçiyor. Skor için memnunuz. Ancak oyunla ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Yaklaşık 75-80 dakika bir kişi eksik oynayan bir rakibimiz vardı. Bu durum da bizim adımıza maçın kolay olmasını sağladı. Rahat bir hafta sonu geçireceğiz. Bundan sonraki maçları kazanacağız ve umarım her şey daha iyi olur" dedi.

"OYUNCULARIMIZ HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYOR"

Siyah-beyazlı ekipte dün 2 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla ilgili de konuşan Yalçın, “Covid-19 ile ilgili oyuncularla herhangi bir görüşme yapmıyoruz uyarı konusunda. Oyuncularımız her türlü tedbiri alıyor. Bu Covid her yerde herkese bulaşabilir. Oyuncularımızdan bazıları da bu durumdan geçiyor. Geçmiş olsun diyorum. Yapacak bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz. Doktorlarımız gerekli tedbirleri alıyor" şeklinde konuştu.

"KALAN 5 HAFTA DAHA İYİ OLACAK"

Kalan 5 haftanın daha iyi olacağını düşündüğünü belirten Yalçın, “Takımda negatif bir durum yok. Oyuncular koşuyor, vücut dilleri iyi. Koşuyorlar. Oynadığımız 3 maçı da kazanabilirdik. Pozisyonlara giren taraf bizdik. Oyuncularımız yavaş yavaş yeteneklerini sahaya yansıtmaya başladı. Diaby’nin N’Koudou’nun, Lens’in gol atması; oyuncularımızın daha fazla konsantre olduğunu, daha fazla sorumluluk aldığını gösteriyor. Kalan 5 haftalık süreçte daha iyi olacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.