Sergen Yalçın'dan Face Time üzerinden Trabzon maçı taktiği!
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıktığı için bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak takımın başında yer alamayacak teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla internet üzerinden görüştü, başarılar diledi.
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıktığı için bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak takımın başında yer alamayacak teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla internet üzerinden görüştü, başarılar diledi.
Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle izolasyon ve tedavi sürecinde bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmandaki Trabzonspor maçı için kampta olan futbolcularıyla internet ortamında görüşme gerçekleştirdi. Yalçın, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten futbolcularına Trabzonspor maçında başarılar diledi, "Maçı kazansınlar yeter, cesaretli olsunlar, başka bir şeye gerek yok" dedi.
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