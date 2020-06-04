Sergen Yalçın'dan 'İşte Beşiktaşlı' dedirten hareket

04 Haziran 2020 Perşembe, 11:22

Maaş güncellemesi konusunda futbolcularla görüşen Beşiktaş Yönetimi’ne, teknik direktör Sergen Yalçın’dan destek geldi. 47 yaşındaki hoca, idarecilerle görüşüp, “Gerekirse benim sözleşmemde de indirim yapın” diyerek kulübe kolaylık sağlayabileceğini söyledi. Beşiktaş’la seneliği 6 milyon TL’den 1,5 yıllık anlaşması bulunan genç teknik adamın önerisine Siyah-Beyazlılar, “Hocam, zaten sizin sözleşmeniz uygun şartlar içeriyor” cevabını verip teşekkür etti.

BÜyük bir mali krizin eşiğinde bulunan Beşiktaş'ta kaptan Burak Yılmaz başta olmak üzere birçok isim indirim konusuna sıcak bakmış, Boateng gibi isimler ise beklemede kalmıştı.