Sergen Yalçın'dan sürpriz kaleci değişikliği

02 Mart 2021 Salı, 20:43

Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor’a konuk olan Beşiktaş’ta kale el değiştirdi. Sergen Yalçın, maç öncesi İstanbul’da yapılan son antrenmanı yarıda bırakan ve midesinde ağrı hisseden Ersin Destanoğlu yedekler arasında yer aldı.

Kaleye Utku Yuvakuran geçti. Ersin Destanoğlu bu sezon görev yaptığı 24 maçın 10’unda rakiplerine gol izni vermemişti.

Kaleci değişikliğiyle ilgili karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa konuşan Sergen Yalçın, “Ersin antrenmanı yarıda bıraktı. Bir hastalığı var, korona değil. Kendini iyi hissetmedi. Bu yüzden Utku’yla başladık. Utku da oynayan bir kaleci. Bir problem olacağını sanmıyorum” dedi.