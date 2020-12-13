Sergen Yalçın'dan hakeme: Benimle böyle...

13 Aralık 2020 Pazar, 20:49

Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, gergin bir 90 dakika yaşadı.

Penaltı pozisyonunda hakeme itiraz eden Yalçın, 2. yarıda da oyuncularına sıkçı uyardı.

Yalçın, maç bitiminde de hakem 4'lüsüne çıkıştı. Yalçın'ın hakem Atilla Karaoğlan'a, "Benimle kaba konuşamaszın" dediği duyuldu.

DEĞİŞİKLİK VAR!

Beşiktaş, Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.



Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Yalçın, Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki maçta ilk 11'de Bernard Mensah'ın yerine Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine de Cyle Larin'e görev verdi.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Adem Ljajic, sakatlıkları nedeniyle Alanya kafilesinde yer almadı.

Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor karşısında sahaya Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Hutchinson, Dorukhan Toköz, De Souza, Ghezzal, Larin, Aboubakar 11'iyle çıktı.



AYTEMİZ ALANYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'de üst üste iki yenilgi yaşamasına rağmen aynı puana sahip olduğu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde averajla ilk sıradaki yerini koruyan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, geçen hafta Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kartın cezasını hafta içi oynanan Göztepe karşılaşmasıyla tamamladı ve Beşiktaş karşısında takımının başında sahaya çıktı.





Ev sahibi ekipte kaptan Efecan Karaca izolasyon süreci, kaleci Ufuk Ceylan ve Ceyhun Gülselam da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer alamadı.