Sergen Yalçın'ın Covid-19 testi negatif çıktı
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin negatif sonuçlandığını duyurdu.
Beşiktaş Spor Kulübü, geçtiğimiz hafta Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yeni açıklamaya göre, Yalçın'ın testinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır."
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kısıtlama kararları geliyor
- Müge Anlı kavgası bildiğiniz gibi değil
- Kılıçdaroğlu herkesten gizli nereye gitti?
- TTB'den çarpıcı anket: Salgının yayıldığı ili açıkladı
- Tartışmalı müdür dokunulmaz çıktı
- Rıdvan Dilmen: 'Terörle ilişkisi olanları açıklayacağım'
- Çamaşır makinesi patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
- Maaşını dolarla alan yurttaştan ibretlik mektup
- MHP şimdi de Rutkay Aziz'i hedef aldı!
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Esrarengiz olay karşısında büyük panik yaşandı
- Sürücünün vurup kaçtığı kişi bakın kim çıktı
- Oyuncu Birce Akalay'ı ağlatan görüntüler
- Kapkaç terörü kamerada!
- Skandal görüntülerin ardından o baba serbest bırakıldı
- Sınıfa sakin bir şekilde giren Emir ağlayarak çıktı
- Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ilişkin itiraf
- Kalın’dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili flaş açıklama
- Önce marketi soydu, ardından çalışanı kaçırdı
- Koruma altındaydı, kazada feci şekilde can verdi
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kısıtlama kararları geliyor
- Müge Anlı kavgası bildiğiniz gibi değil
- Kılıçdaroğlu herkesten gizli nereye gitti?
- TTB'den çarpıcı anket: Salgının yayıldığı ili açıkladı
- Tartışmalı müdür dokunulmaz çıktı
- Rıdvan Dilmen: 'Terörle ilişkisi olanları açıklayacağım'
- Çamaşır makinesi patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
- Maaşını dolarla alan yurttaştan ibretlik mektup
- MHP şimdi de Rutkay Aziz'i hedef aldı!
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı