Sergen Yalçın'ın Covid-19 testi negatif çıktı

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin negatif sonuçlandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2020 Pazartesi, 18:47
Sergen Yalçın'ın Covid-19 testi negatif çıktı
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Beşiktaş Spor Kulübü, geçtiğimiz hafta Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yeni açıklamaya göre, Yalçın'ın testinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır."


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