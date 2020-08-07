Sergen Yalçın'ın Elneny raporu: Kalmalı

07 Ağustos 2020 Cuma, 18:05

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, kiralık sözleşmesi sona eren Elneny için yönetime takımda kalmalı raporu verdi.

TRT Spor’un haberine göre Mısırlı futbolcu için “Mutlaka kalmalı” raporunu veren Sergen Yalçın’ın özel isteği üzerine Beşiktaş yönetimi, Arsenal ile masaya oturdu.

Öte yandan Trabzonspor’un yeni antrenörü Eddie Newton da yönetimden Mohamed Elneny’i istediği iddia edilmişti. Geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny, Beşiktaş’ta çıktığı toplam 36 maçta 1 gol 4 asist üretti. Arsenal’in yeni sezon planlamasında yer almayan Elneny için devre arası İtalyan devi AC Milan da devreye girmişti.

MOHAMED ELNENY KİMDİR?

11 Temmuz 1992'de Mısır'ın Mahalla kentinde doğan 1,80'lik ön liberoMohamedElneny, futbola başladığı ülkesinin El Ahly takımının U19 kategorisinden 2018 yılında ArabContr. U19 takımına transfer oldu. 2010 yılında da bu kulübün A Takımıyla maçlara çıkan yıldız futbolcu, 2013'te Basel'de kiralık olarak top koşturdu. Daha sonra 640 bin avro bonservis bedeliyle Basel'e transfer olan MohamedElneny, 2016 yılında Premier Lig devi Arsenal'e 12,5 milyon avro karşılığında transfer oldu. 2018-2019 sezonunda Arsenal ile yalnızca 8 maça çıkan Elneny, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş’a transfer olmuştu.