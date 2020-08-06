Sergen Yalçın'ın istediği sağ bek!

06 Ağustos 2020 Perşembe, 07:48

Beşiktaş,,Konyaspor'un 28 yaşındaki futbolcusu Ömer Ali ile prensipte el sıkıştı. Başarılı kanat oyuncusu, 700 bin Avro’luk alacağı için Konya yönetimiyle görüşme yapacak.

Trnasferde yurtiçine özellikle ağırlık veren Beşiktaş, Konyaspor'un başarılı sağ kanat oyuncusu Ömer Ali Şahiner'i bitirmeye yakın. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın takımda görmek istediği 28 yaşındaki yıldız isimle siyah-beyazlı yönetilcilerin yaptığı ilk görüşmede prensipte anlaşma sağlandı.

Ömer Ali'nin Konya'dan 700 bin Avro'luk alacağı bulunuyor. Bu nedenle 28 yaşındaki futbolcu, kulübüyle alacağı konusunda masaya oturacak. Alacaklarına karşılık bonservisini alma ihtimali bulunan Ömer Ali, Beşiktaş'ın yapacağı teklife göre hareket edecek. Bir iddiaya göre, yıldız futbolcunun Kartal'a gelebilmek için alacağından vazgeçeceği belirtildi. Sergen Yalçın ile Ömer Ali, Konyaspor'da 2018 yılında birlikte çalışmıştı.

Kaynak: Skor