Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi sonucu belli oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzon derbisi öncesi koronavirüs tanısı ile tedavi altına alınmıştı.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2020 Cuma, 11:59
Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi sonucu belli oldu
Abone Ol google-news

Sergen Yalçın'ın 3. koronavirüs testinin sonucu açıklandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzon derbisi öncesi koronavirüs tanısı ile tedavi altına alınmıştı.

Sergen Yalçın'ın dün yapılan testi negatif çıktı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler