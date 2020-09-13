Sergen Yalçın'ın 'uzaktan' taktiği ateşledi

13 Eylül 2020 Pazar, 20:29

Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor, evinde Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşmanın hakemliğini Ali Şansalan üstlendi. Şansalan’ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve daha önce açıklanan ancak koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hakem kadrosundan çıkarılan Volkan Narinç’in yerine Serkan Olguncan yaptı. Siyah-beyazlılarda ise mücadele öncesi koronavirüse yakalanan, izolasyon sürecindeki teknik direktör Sergen Yalçın’ın yerine ise takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin yer aldı.

Koronavirüs pandemisi sebebiyle seyircisiz oynanan maçta, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı’nda Beşiktaş’ı ağırlayan bordo-mavililerde, teknik direktör Eddie Newton, karşılaşmaya "Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban" ilk 11'i ile başladı. Konuk ekipte ise karşılaşma öncesi koronavirüse yakalanıp, izolasyonda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın’ın yerine takımın başında yer alan yardımcı antrenör Murat Şahin sahaya, "Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin" 11’iyle çıktı. Maçı televizyondan takip edip notlar alan Sergen Yalçın, yardımcı antrenör Murat Şahin’le taktiksel konularda telefonla irtibat kurdu. Özellikle maçın devre arasında Trabzonspor'un risk alacağını tahmin eden Yalçın'ın kanatlara ağırlık verilmesi isteği maçı çözdü.