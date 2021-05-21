Sergio Aguero’nun Barcelona ile anlaşmaya vardığı iddia edildi
Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Sergio Aguero’nun Barcelona ile iki yıllığına anlaşmaya vardığı belirtildi.
Guardian’da yer alan haberde, Barcelona ve Sergio Aguero arasında uzun süredir devam eden görüşmelerin tamamlandığı ifade edildi.
Arjantinli forvetin Manchester City’de kazandığı maaştan çok daha düşük bir ücrete imza atacağı kaydedilirken, Katalan ekibinin Şampiyonlar Ligi’ni kazanması halinde bonus ödemesi alacağı belirtildi.
Manchester City ile bu yıl sakatlıklar ve koronavirüs sebebiyle 18 maça çıkabilen Aguero, 4 kez rakip fileleri havalandırdı.
DEPAY ADIM ADIM BARCELONA’YA
Ayrıca, bu yaz sözleşmesi bitecek bir diğer oyuncu Memphis Depay’ın da Barcelona ile anlaşmaya vardığı ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağı belirtildi.
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