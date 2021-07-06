Seri katile 2 müebbet ve 25 yıl hapis cezası daha
Ordu'da, farklı tarihlerde 8 kişinin öldürülmesi ile yargılanan cinayet sanığı Mehmet Ali Çayıroğlu, hakkında 2 farklı dosyadan hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti Çayıroğlu'nu 2 farklı cinayet dosyasından 2 müebbet, 2 farklı yağma suçundan ise toplamda 25 yıl hapis ile cezalandırdı.
Ordu’nun Akkuş ilçesinde, 2018 yılında ‘yağma, hırsızlık ve kasten öldürme’ suçlarını işlediği iddia edilen ve şu anda Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu, Akkuş ilçesinde Hasan Bayram ve Şeker Köseoğlu’nun öldürülmesi ile ilgili yeniden hakim karşısına çıktı.
ADALETE GÜVENİYORUM DEDİ
Ünye Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen altıncı duruşmaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan cinayet sanığı Çayıroğlu, devletin adaletine güvendiğini ve iddia edilen suçları kendisinin işlemediğini ileri sürdü.
"BEN ÇOK MAĞDURUM"
İlk olarak Şeker Köseoğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Çayıroğlu, “Bu iddia edilen ve suçlu söylenildiğim kişilerin ailelerinin ifadeleri alınmıyor. Akkuş savcılığı HTS kayıtlarını incelemedi. Dünya kadar borcum var. Kimseyi öldürmedim, kimseyi kesmedim benim insanlığımda öldürmek yoktur. Ben çok mağdurum. Kim nasıl öldüyse hepsi benim üzerime atıldı. Allah her şeyi görüyor” dedi.
Mahkeme heyeti, Çayıroğlu’na Şeker Köseoğlu'nun öldürülmesine ilişkin müebbet hapis cezası verirken, yağma suçundan ise 13 yıl hapsine karar verdi.
CİNAYETTEN MÜEBBET, YAĞMA SUÇUNDAN 12 YIL HAPİS
Hasan Bayram'ı öldürdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Mehmet Ali Çayıroğlu, yine üzerine atılı suçlamaları işlemediğini iddia etti. Mahkeme heyeti, cinayet sanığı Çayıroğlu'nu cinayetten müebbet hapis, yağma suçundan ise 12 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.
3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALMIŞTI
Öte yandan, 25 Ocak 2021 tarihinde görülen duruşmada mahkeme heyeti, Hasan, Sabri ve Zahide Güneş’in öldürülmesi hakkında, kişinin öldürülmesiyle ilgili davada karar vermiş, sanık Mehmet Ali Çayıroğlu’nun, cinayetten ayrı ayrı 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasını ve nitelikli yağma suçundan ise 12 yıl hapsine karar vermişti. Verilen kararlar sonrası aileler gözyaşları içerisinde adliyeden ayrıldı.
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