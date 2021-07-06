AKP'li Ağar'dan 'Yeldana Kaharman cinayeti' şikayeti: "O deliller buraya gelecek"
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu AKP'li Milletvekili Tolga Ağar, Yeldana Kaharman'ın şüpheli ölümünde kendisine dikkat çeken avukat hakkında şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde, "O deliller gelecek!" ifadeleri yer aldı.
Gazeteci Yeldana Kaharman Elazığ'da ölü bulunmuştu. Kaharman'ın AKP Elazığ Milletvekili ve Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar tarafından öldürüldüğü öne sürülmüştü. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in de Fırat Üniversitesi öğrencisi Yeldana Kaharman’ın ölümünden sorumlu tuttuğu ve soruşturmayı kapattırmakla suçladığı Tolga Ağar, kendisini eleştiren CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi avukat Tuba Torun hakkında da şikayette bulundu.
Tuba Torun, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'ın şikayet dilekçesini paylaştı. Dilekçe'de, "O deliller buraya gelecek! Yok öyle ekranlarda insanların şerefiyle oynamak" ifadeleri yer aldı.
Dilekçeyi sosyal medya hesabından paylaşan Tuba Torun, "Tolga Ağar beni şikayet etmiş, Yeldana Kaharman vakasındaki yorumlarım sebebiyle. Çabuk şikayet dilekçesinin sonuna bakın. Biraz gününüz şenlensin. “O deliller buraya gelecek! ” Savcı alınmaz umarım..." notunu düştü.
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