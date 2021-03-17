'Şeriata uygun' kripto para geliştirildi

17 Mart 2021 Çarşamba, 09:58

Son dönemlerde tartışmaların odağındaki kripto paralara şeriata uyumlu olanı da eklendi. Almanya merkezli şirket, 'caiz' ve şeriata uygun kripto para geliştirdi. CAİZCOİN (Caiz madeni para) olarak piyasaya sürülen kripto para ile şeriata uygun alım-satımların yapılması ön görülüyor.

Sitesinde CAİZCOİN'in Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar arasında islami finans kurallarına uygun olarak kripto para alışverişinin sağlanması için kurulduğu belirtiliyor.



