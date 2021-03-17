'Şeriata uygun' kripto para geliştirildi

Almanya merkezli şirket, 'şeriat uyumlu' kripto para geliştirdi. 'CAIZCOİN' ismi verilen kripto para ile, "İslami finans kurallarına uygun olarak Müslümanlar veya Gayrimüslimler arasında" para transferi yapılıyor.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2021 Çarşamba, 09:58
'Şeriata uygun' kripto para geliştirildi
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Son dönemlerde tartışmaların odağındaki kripto paralara şeriata uyumlu olanı da eklendi. Almanya merkezli şirket, 'caiz' ve şeriata uygun kripto para geliştirdi. CAİZCOİN (Caiz madeni para) olarak piyasaya sürülen kripto para ile şeriata uygun alım-satımların yapılması ön görülüyor.

Sitesinde CAİZCOİN'in Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar arasında islami finans kurallarına uygun olarak kripto para alışverişinin sağlanması için kurulduğu belirtiliyor.



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