Şeriatçı eleştirisine dava

18 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Valiliğe e-posta gönderen Berber, mesajında İskilipli Atıf’ın bir “vatan haini” olduğunu söyleyip Atıf’ı andığı için “valiye saygı duymadığını” da belirtti. Ardından valiliği arayan Berber, telefonda vali için ‘Haddini bilecek’ dedi. Bu söz üzerine Berber’e ‘hakaret’ kabul edilip dava açıldı.

Eski Kimya Mühendisleri Odası başkanlarından Yavuz Berber, Çorum’da gerçekleştirilen ve vali Mustafa Çiftçi’nin de katıldığı, Milli Mücadele düşmanı, Teali İslam Cemiyeti yöneticisi İskilipli Atıf anmasına, valiliğe gönderdiği e-posta mesajıyla tepki gösterdi. Mesajında, İskilipli Atıf’ın bir “vatan haini” olduğunu söyleyen Berber, Atıf’ı andığı için “valiye saygı duymadığını” da belirtti. Berber, Vali Çiftçi’ye de “Meczubun yanında yer alıyorsunuz. Bundan başka anlam çıkmıyor. Bu cesareti nereden alıyorsunuz? Seçimle yasal bir iktidar değişikliğinde, ki olacaktır yasal olarak, bağımsız yargı anma törenlerini, Atatürk’e ‘iki ayyaş, lanet ihanet’ yaftalamaları ve cumhuriyete ‘reklam arası’ açıklamaları yapan siyasetçileri, bürokratları vb. sorgulayacaktır. Öyle olması da gerekmektedir. Cevaplarınız ve mazeretleriniz ne olacaktır?” diye sordu. Berber tepkisini telefonla da dile getirdi. Telefonda Vali Çiftçi için Berber’in kullandığı “Haddini bilecek” sözleri “hakaret” olarak kabul edildi.

Ancak Berber’in valiliği aradığı gün dikkat çeken bir başka gelişme kaydedildi. Aynı gün söz konusu anmaya başka bir yurttaş da tepki göstermek amacıyla valiliği aradı. Kimliğini ve numarasını gizleyen yurttaşın da Vali Çiftçi için “O vatan hainine söyleyin, şerefsizlik yapmasın. Atatürk’ün vatan haini ilan ettiği adamı şehit sayıyor” ifadelerini kullandığı ileri sürüldü. Bu telefonların ardından da valilik Berber hakkında “hakaret” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Berber hakkında da “hakaret davası” açıldı. Bu kapsamda valilikte çalışan bir memurun ifadesine de başvuruldu. Memur, ifadesinde, valiyi arayıp, “O vatan hainine söyleyin şerefsizlik yapmasın” diyen ve “kimliği belirlenemeyen kişinin Berber olmadığını” belirtti. Berber de savcılığa verdiği ifadesinde, memurun ifadesini örnek göstererek, gizli hattan arayan kişinin kendisi olmadığını beyan etti.

‘DERVİŞ MEHMET DE ANILIRSA...’

Berber, “Yazılı-görsel basında çıkan haberlerde, Çorum Valiliği devlet protokolüyle Devrim Yasaları’na göre hâlâ suçlu görünen, yasa değişikliği ile iade-i itibar yapılmayan söz konusu kişiye anma töreni düzenlenmiştir. Bu, yasalarımızla çelişmektedir. Yarın yaşanan bu olay nedeniyle; emsal gösterilerek birileri devrim şehidi Kubilay’ın başını kesen, aynı ideolojiye sahip Derviş Mehmet gibileri için de devlet protokolüyle anma töreni düzenlerse ne yapılacaktır?” ifadelerini kullandı. “Düşünce özgürlüğü hakkını kullandığını” söyleyen Berber, “takipsizlik kararı” verilmesini istedi.