Serik Belediyespor Turgutluspor'u mağlup etti

21 Ekim 2020 Çarşamba, 17:01

45+2'nci dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında Sinan serbest vuruştan topu filelere gönderince maç 1-0 oldu.

İlk yarı başka gol olmayınca 1-0 sona erdi.

90+2'nci dakikada Muhammmed Rıdvan Özdemir, ceza sahası içerisinde Bahadır Çiloğlu’nu düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sinan Kalaycı takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-0.

Maç bu golle 2-0 Serik Belediyespor'un galibiyetiyle sona erdi.

Grup lideri olan ve 5'te 5 yapan Turgutluspor, ilk mağlubiyetini aldı. Turgutluspor maç sonucuna göre 15 puanda kalarak liderliğini sürdürdü. Serik Belediyespor ise puanının 14'e çıkartarak grupta ikinci sıradaki yerini korudu.