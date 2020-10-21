Serik Belediyespor Turgutluspor'u mağlup etti
Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor ile Turgutluspor karşılaştı. Maçı Serik Belediyespor 2-0 kazandı.
45+2'nci dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında Sinan serbest vuruştan topu filelere gönderince maç 1-0 oldu.
İlk yarı başka gol olmayınca 1-0 sona erdi.
90+2'nci dakikada Muhammmed Rıdvan Özdemir, ceza sahası içerisinde Bahadır Çiloğlu’nu düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sinan Kalaycı takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-0.
Maç bu golle 2-0 Serik Belediyespor'un galibiyetiyle sona erdi.
Grup lideri olan ve 5'te 5 yapan Turgutluspor, ilk mağlubiyetini aldı. Turgutluspor maç sonucuna göre 15 puanda kalarak liderliğini sürdürdü. Serik Belediyespor ise puanının 14'e çıkartarak grupta ikinci sıradaki yerini korudu.
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