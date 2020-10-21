Serik Belediyespor Turgutluspor'u mağlup etti

Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor ile Turgutluspor karşılaştı. Maçı Serik Belediyespor 2-0 kazandı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2020 Çarşamba, 17:01
Serik Belediyespor Turgutluspor'u mağlup etti
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45+2'nci dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında Sinan serbest vuruştan topu filelere gönderince maç 1-0 oldu.

İlk yarı başka gol olmayınca 1-0 sona erdi.

90+2'nci dakikada Muhammmed Rıdvan Özdemir, ceza sahası içerisinde Bahadır Çiloğlu’nu düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sinan Kalaycı takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-0.

Maç bu golle 2-0 Serik Belediyespor'un galibiyetiyle sona erdi.

Grup lideri olan ve 5'te 5 yapan Turgutluspor, ilk mağlubiyetini aldı. Turgutluspor maç sonucuna göre 15 puanda kalarak liderliğini sürdürdü. Serik Belediyespor ise puanının 14'e çıkartarak grupta ikinci sıradaki yerini korudu.


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