Sertab Erener’den arabalı konser
Yeni albümü “Ben Yaşarım”ın ilk konserini vermeye hazırlanan Sertab Erener sosyal mesafeli ama online olmayan bir performans sunacak. 4 Temmuz Cumartesi günkü konseri müzikseverler arabalarından izleyecek.
Park Et Seyret konseptli konserin açılışını Zeynep Doruk yapacak. Saat 20.15’te sahne alacak Zeynep Doruk’un ardından, saat 21.25’ten itibaren sahne Sertab Erener’in olacak.
Kişisel sosyal medya hesabından konseri duyuran Erener şunları yazdı: “O zaman bu cumartesi akşamı şezlonglarınızı, kumanyanızı, içeceklerinizi alın gelin yeni albüm şarkılarını, eski albüm şarkılarını ortaya karışık yapıp sesimiz kısılana kadar söyleyelim . Mesafemizi koruyup, maskemizi takıp corona’ya inat dans edelim.... Hadi gelin hasret giderelim”
Yenikapı’daki İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’nde KerkiSolfej tarafından düzenlenen konsere sadece Sedan, Hatchback, Mini, Stationwagon ve Coupe tipi ufak binek araçları alınacak ve herkesin maske takması şart olacak. Biletler Biletix’te.
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