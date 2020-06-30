Sertab Erener’den arabalı konser

30 Haziran 2020 Salı, 10:17

Park Et Seyret konseptli konserin açılışını Zeynep Doruk yapacak. Saat 20.15’te sahne alacak Zeynep Doruk’un ardından, saat 21.25’ten itibaren sahne Sertab Erener’in olacak.

Kişisel sosyal medya hesabından konseri duyuran Erener şunları yazdı: “O zaman bu cumartesi akşamı şezlonglarınızı, kumanyanızı, içeceklerinizi alın gelin yeni albüm şarkılarını, eski albüm şarkılarını ortaya karışık yapıp sesimiz kısılana kadar söyleyelim . Mesafemizi koruyup, maskemizi takıp corona’ya inat dans edelim.... Hadi gelin hasret giderelim”



Yenikapı’daki İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’nde KerkiSolfej tarafından düzenlenen konsere sadece Sedan, Hatchback, Mini, Stationwagon ve Coupe tipi ufak binek araçları alınacak ve herkesin maske takması şart olacak. Biletler Biletix’te.

