Sertab Erener’in yağlıboya portresi albüm kapağı oldu

28 Mayıs 2020 Perşembe, 13:58

Sertab Erener’in 2016 tarihli “Kırık Kalpler” adlı albümünden yaklaşık dört yıl sonra yeni şarkılarından oluşan 13. stüdyo albümü için geri sayım başladı.

“Ben Yaşarım” adlı albümün çıkış parçası sözleri Sertab Erener’e, müziği ise Emre Kula’ya ait olan “Bu Dünya” adlı şarkı olmuştu. Şarkı sadece Spotify’da 10 günde 350 binden fazla kez dinlendi.

Albümde ayrıca Sezen Aksu, Can Bonomo ve Doğan Duru imzalı sürpriz parçalar da olacak.



Albümün kapağındaki yağlıboya portre ise Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi mezunu genç sanatçı Dicle Çiftçi’ye ait.



Albümün kapağındaki portreyi Dicle Çiftçi (üstte) yaptı

YAPTIĞIM EN GURUR VERİCİ İŞ

İzmir’de yaşayan genç ressam Dicle Çiftçi albüm kapağında kullanılan portre ile ilgili şunları söyledi:



“Resmi kısa bir sürede yaptım ama zaten normalde de çok yavaş değilimdir. Sertab Erener ile şans eseri karşılaşmış olabilir yollarımız. İnstagram’da Sertab Erener’in beni eklediğini görünce inanılmaz mutlu oldum. Daha önce pek çok ünlüyle resim üzerinden temas kurmuşluğum var ama Sertab Erener çocukluğum demek gibi. Resmi yaparken hiçbir şekilde yönlendirmediler beni, bana bıraktılar. Ben de yeni şarkıların hepsini herkesten önce dinleyip bende uyandırdığı duygu durumlarına göre resmettim. Portreyi yaparken fotoğraf yardımı aldım elbette ama hiçbir zaman birebir çalışmadığım için benzetmeye çalışmadım. Hiç yüz yüze gelmedik henüz Sertab Erener ile, benim İzmir’de yaşıyor olmam ve koronavirüs dolayısıyla, ama sanki uzun zamandır tanışıklığımız var gibi hissediyorum. Ekip zaten inanılmaz samimi ve sıcak kanlı. Konuştuğumuz ilk günden beri içim içime sığmıyor, bu benim için yaptığım en gurur verici işti.”









