Ses kaydını yazıya çevirmek için 6 kullanışlı uygulama
Günümüz teknolojisinin geldiği noktada hayatı kolaylaştıran binlerce uygulama mevcut. Bu kolaylıklardan biri de ses kaydını yazıya çevirme opsiyonu. Bu işi yapabilen birçok uygulama mevcut olsa da sunduğu özelliklerle öne çıkan bazı uygulamalar mevcut. Bu uygulamalara Google Dokümanlar, Transcribe ve Google Keyboard örnek verilebilir.
İş ve eğitim alanında hayatı kolaylaştıran uygulamalardan olan “speech to text” yani "konuşmadan yazıya" uygulamaları, geçmişte yalnızca masaüstünde kullanılıyordu. Zamanla bu durum değişti ve her teknolojik unsurda olduğu gibi ses kaydını yazıya çevirme uygulamaları da ceplerimize sığacak duruma geldi.
Günümüzde ses kaydını yazıya çevirme işini başarıyla gerçekleştirebilen birçok uygulama mevcut. Bu işi yapabilen uygulamalar kendi içlerinde gruplara ayrılıyor çünkü birbirlerinden ayırt etmemizi sağlayan bazı farklı özellikleri mevcut.
Ses kaydını yazıya çevirme için kullanılabilecek 6 uygulama önerisi:
Google Keyboard
Geliştirici: Google
Puanı: 4,5
Boyutu: Cihaza göre değişmekte
İndirme Sayısı: 1.000.000.000+
Google’ın programlamış olduğu Keyboard, esasında bir klavye uygulaması olarak mobil cihazlara sunulmuş olsa da ses kaydını yazıya çevirme konusunda da gayet yeterli. Google Çeviri ile entegre bir şekilde çalışan Google Keyboard, bu sayede 60 farklı dili aktif olarak ses kaydından yazıya çevirebiliyor.
Just Press Record (Ücretli)
Geliştirici: Open Planet Software
Puanı: 4,3
Boyutu: 8,8 MB
İndirme Sayısı:
Bir ses kaydını yazıya çevirme uygulamasında olmasını isteyebileceğimiz hemen hemen her şeyi içinde barındıran Just Press Record; tek tuşla kayıt, çeviri ve cihazlar arası senkronizasyon gibi özellikler sunuyor. Şimdilik yalnızca iOS kullanıcıları için sunulmuş olan uygulamanın App Store’daki fiyatı 46.99 TL.
Speechnotes
Geliştirici: WellSource
Puanı: 4,0
Boyutu: 6,6 MB
İndirme Sayısı: 1.000.000+
Uygulamanın yanı sıra bir internet sitesi üzerinden de hizmet veren Speechnotes, gücünü Google’dan alan uygulamalardan biri. Kullanım kolaylığı ile öne çıkan Speechnotes, - yalnızca Android cihazlar için sunulmuş durumda. İçerisinde Google’ın ses tanıma teknolojisini barındıran uygulamanın ücretsiz sürümüne ek olarak Premium sürümü de mevcut.
Transcribe
Geliştirici: DENIVIP
Puanı: 4,3
Boyutu: 22,9 MB
İndirme Sayısı:
Ses kayıtlarının yanı sıra videoları da metinler halinde derleyebilen Transcribe, yapay zeka teknolojilerinden faydalanıyor. Diğer uygulamalarda olduğu gibi tek tuşla ses kaydını yazıya çevirmeye başlayabilen Transcribe, Google Play Store’da bulunmuyor.
Google Dokümanlar
Geliştirici: Google
Puanı: 4,3
Boyutu: Cihaza göre değişmekte
İndirme Sayısı: 1.000.000.000+
Eğitim ve iş hayatında milyonlarca kullanıcısı bulunan Google Dokümanlar, metin hazırlamanın da ötesinde hizmet verebiliyor. Milyonlarca kullanıcının aşina olduğu Google Dokümanlar’ın arayüzünde “Sesli Yazma” özelliği aktif etmenizle birlikte ses kaydını yazıya çevirme işlemi başarıyla gerçekleştirilebiliyor.
Dictation.io
Listedeki diğer uygulamaların aksine bir mobil uygulaması bulunmayan Dictation.io, ses algılama konusundaki başarısıyla öne çıkıyor. Bir mobil uygulaması olmamasından dolayı dezavantajları bulunsa da ses kaydını yazıya çevirme konusunda istenileni verebilen Dictation.io’ya bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Kaynak: webtekno.com
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