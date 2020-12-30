SES, sağlık çalışanlarını takvimde yaşatacak

30 Aralık 2020 Çarşamba, 10:54





SES, salgında ön cephede yer alan ve Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını unutmadı. Sendika, kapağında 1 Ekim'den tarihinden önce yaşamını yitiren tüm sağlık emekçilerinin suluboyayla yapılmış portrelerinin yer aldığı özel bir 2021 takvimi hazırladı.

PORTRE İLE MİNNET

Özel takvim, “2020 yılında yaşanan koronavirüs salgınında görevi başında yaşamını yitiren sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine saygıyla” notuyla hazırlandı. Kapakta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık emekçilerinden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi profesörü Cemil Taşçıoğlu, hamileyken koronavirüse yakalandığı için çok istediği bebeğini uzaktan birkaç saniye gördükten sonra ölen hemşire Dilek Akçabelen, hasta hizmetleri görevlisi Dilek Tahtalı, 3 çocuk annesi ebe Şehri Kayhan gibi onlarca koronavirüs kayıplarının portreleri yer aldı.

'YAŞAMAYA DAİR'

Takvimin her sayfasında koronavirüs sürecini anlatan bir illüstrasyona DA yer verildi. Bu görsellerin içerisine yaşamını kaybeden sağlık emekçilerinin portreleri yerleştirildi. Takvim yapraklarında Nazım Hikmet’in “Yaşamaya Dair” şiirine de yer verilen 2021 takvimi, poster ve masa takvimi olarak hazırlandı.