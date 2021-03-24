SES'ten Ankara'daki AKP kongresi sonrası uyarı: Bulaşı riski artıyor

24 Mart 2021 Çarşamba, 14:53

AKP’nin 7. Olağan Kongresi Ankara Spor Salonu’nda yapılıyor. Kongrede koronavirüs pandemisine ilişkin önlemlerin ihlal edildiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal mesafe sıfırlandı. İl dışından gelen partililer otobüslerde kutlama yaptıkları görüntüleri sosyal medyada paylaştı.





SES Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, normalleşme adımlarıyla Ankara’da artan vaka sayısında kongrelerin etkisi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Sağlık Bakanlığı verilerine göre Ankara ilinde 10 bine yakın aktif hasta bulunmakta. Son 1 aylık dönemde vaka artış oranımız yüzde 170’in üzerinde gerçekleşmiş durumda. Haftalık vaka artış oranımız yüzde 60’a dayanmış durumda.

“İLİMİZDEKİ RİSKİ ARTIRIYOR”

Kamu kurumlarındaki dönüşümlü çalışma ve daraltılmış mesai gibi uygulamaların kaldırılmış olması, normalleşme adımları, ilimizde gerçekleşen parti kongreleri. Ülkenin genelinden, bulaş bölgelerinden gelen vatandaşların kapalı alanlarda oluşturdukları bulaş ortamı, ilimizde önümüzdeki dönemde riski artırmaktadır.”

BAKAN KOCA'YA 5 SORU

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer ise AKP'nin kongresine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şu 5 soruyu yöneltti:

1)AKP kongrelerinde virüs bulaşmıyor mu?

2)Kongreleriniz toplum sağlığından daha mı önemli?

3)Aşı yok. Aşılar nerede?

4)Biotech şirketinden getirilen aşılar kongreye katılanlarına mı yapıldı?

5)Sayenizde ülkenin her yeri kızardı, sizin hiç yüzünüz kızarmaz mı?