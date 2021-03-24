Melih Gökçek "lebaleb" kongresini böyle savundu: Test yaptırdık
Ülkeyi 19 yıldır yöneten AKP iktidarı salgın önlemlerinin hiçe sayıldığı 7'inci Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Tepkiye neden olan kongre görüntülerine Melih Gökçek, 'Covid-19 testi yaptırdık' yanıtını verdi.
"Türkiye için güven ve istikrar" sloganıyla düzenlenen AKP'nin 7'nci Büyük Olağan Kongresi pandemi önlemleri hiçe sayılarak Ankara Kapalı Spor Salonunda binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.
AKP kongresinde tepki çeken görütünlere yanıtı ise eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek verdi. Gökçek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kongreye katılım sağlayanlara koronavirüs testi yapıldığını savundu. Gökçek'in paylaşımı şu şekilde:
"Böyle bir salonda toplandığımız için bizi tenkit ediyorsunuz. Biz bütün delegeler dün Genel Merkez'de Covid testi yaptırdık. Salona giren tek Covidl'i delege yok. Bilinmesini istedim" dedi.
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