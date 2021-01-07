“Sevdamız daha yeşil Çeşme”

07 Ocak 2021 Perşembe, 11:50

Çeşme Belediyesi ile Alaçatı Turizm Derneği işbirliğiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden temin edilen dut fidanları Alaçatı pazaryerinde bulunan sokak üzerine dikildi. Törene Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran da katıldı. Oran, eskiden dut ağaçlarıyla bezenmiş bu sokaktaki ağaçların zamanla kuruyarak yok olması nedeniyle, yeniden erkek dut ağaçları dikimi gerçekleştirildiğini söyledi. Dut ağacını dikerek, can suyu veren Başkan Oran, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür etti. Daha yeşil, daha güzel bir Çeşme için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Oran, “Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en güzel miras ağaçtır” dedi.

Cahit Sıtkı gibi “Memleket isterim gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun; kuşların çiçeklerin diyarı olsu” diyen Oran, sokakları mis kokulu, yemyeşil bir Alaçatı’da yaşamanın önemine dikkat çekti.