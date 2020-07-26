Sevgi Kılıç Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer aldı

26 Temmuz 2020 Pazar, 15:10

İstanbul delegesi 27 yaşındaki Sevgi Kılıç, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 80 isme yer verdiği anahtar listesinde yer aldı.

Genç isimlerin yer bulduğu Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde, Kılıç'ın da yer aldığı görüldü.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sevgi Kılıç'ın PM aday listesinde olmasını şöyle değerlendirdi:

"31 Mart seçimlerinde meclis üyesi adayı olmuş ve iyi bir çalışma yürütmüştür. Kendisi Beykoz Çavuşbaşı'nda oturmaktadır ve şu an CHP Beykoz İlçe yönetiminde görev almaktadır. Kendisinin PM üyesi seçilmesi başörtülü olmasından dolayı değildir" dedi.

SEVGİ KILIÇ KİMDİR?

1993 doğumlu Sevgi Kılıç halen oturduğu Beykoz Çavuşbaşı'nda doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Kılıç, avukatlık yapıyor.