Sevgilisinin bebeğini döverek öldürdü
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Harun Sezer, sevgilisi Emel Öner'in 3 yaşındaki erkek çocuğu Alperen Ekinci'yi döverek öldürdü. Cinayetin ardından Alperen'i mezarlığa gömen Sezer, kaçarak kayıplara karıştı.
Harun Sezer isimli şahıs, 1,5 yıldır sevgili olduğu ve birlikte yaşadığı Emel Öner'in oğlu Alperen Ekinci'yi darp etti. Yumruk ve tokat darbeleri Alperen Ekinci yaşamını yitirdi.
Sezer, iddiaya göre hayatını kaybeden Alperen'i aynı mahallede bulunan mezarlığa gömdü. Ardından kaçarak kayıplara karıştı. 6 gün sonra olaydan haberi olan Harun Sezer'in yakınlarının ihbarıyla polis inceleme başlattı. Alperen'in annesi Emel Öner gözaltına alındı. Alperen'in öldürüldüğünü itiraf eden anne Öner, küçük çocuğun cenazesinin bulunduğu yeri ekiplere gösterdi. Polisin çalışması sonucu Alperen'in cenazesi mezarlıktan çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Harun Sezer'in yakalanması için ekipler çalışma başlattı.
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