‘Sevgiyle Buluşan Sesler’
Lüleburgaz Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 30. Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında sevilen sanatçı Candan Erçetin’le birlikte “Sevgiyle Buluşan Sesler” projesini hayata geçirecek.
Candan Erçetin’in, Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Çocuk ve Sevgi Korosu ile Türkiye’nin dört bir yanındaki 10 koro ile sözleri Adnan Çakmakçıoğlu, bestesi Salih Aydoğan’a ait olan “Bir Dünya Bırakın” şarkısı için çektiği klip, 22 Nisan saat 19.20’de Lüleburgaz Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayımlanacak.
Projede, Artvin Çocuk Korosu, Ayvalık Zeytin Çekirdekleri Korosu, Çanakkale İstek 1915 Çanakkale Okulları Korosu, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Korosu, Denizli Pamukkale Eğitim Vakfı Özel Pev Okulları Çocuk Korosu, İzmir İnci Vakfı Çocuk Orkestrası, İzmir Kemalpaşa 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ortaokulu Korosu, İzmir Ödemiş Belediye Çocuk Korosu, Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Çocuk ve Sevgi Korosu, Trabzon Beşirli İMKB Ortaokulu Korusu çevrimiçi bir araya gelerek bayramın coşkusunu paylaştılar.
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