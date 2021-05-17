Sevilay Öztürk, paralimpik yüzmede Avrupa ikincisi
Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda milli yüzücü Sevilay Öztürk, 50 metre sırtüstü finalinde ikinci oldu.
Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası 50 metre sırtüstü finalinde milli yüzücü Sevilay Öztürk, 44.46'lık derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde milli yüzücüler Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, S5 kategorisi kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde mücadele etti.
Sevilay Öztürk, 44.46'lık derecesiyle ikinci olarak kendisinin ve Türkiye'nin şampiyonadaki ikinci madalyasını kazandı. Sümeyye Boyacı ise mücadeleyi üçüncü sırada tamamlamasına rağmen kural ihlali nedeniyle diskalifiye oldu.
Şampiyonanın akşam seansındaki final yarışlarında kadınlarda Nil Şahin, erkeklerde ise Beytullah Eroğlu ve Koral Berkin Kutlu mücadele etti. Nil, S7 kategorisi kadınlar 400 metre serbest finalinde 6.12.67'lik derecesiyle Avrupa dördüncüsü oldu. S5 kategorisi erkekler 50 metre sırtüstü finalinde birlikte yarışan milli sporcular Beytullah Eroğlu 43.03'lük derecesiyle beşinci, Koral Berkin Kutlu ise 43.84'lük derecesiyle yedinciliği elde etti. Milli Takım, şampiyonadaki madalya sayısını 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 2'ye çıkardı.
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