Berkay Ömer Öğretir, Avrupa Şampiyonası'nda finalde
Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası’nda mücadele eden Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalama kategorisinde finalde yarışmaya hak kazandı.
Milli yüzücümüz Berkay Ömer Öğretir, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası’nın ilk gününde 100 metre kurbağalama kategorisinde 59.23 saniyelik derecesi ile finalde ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.
Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası’nda ilk gün kadınlar 100 metre kelebekte Nida Eliz Üstündağ, kadınlar 800 metre serbestte Beril Böcekler ve Ece Tanrıverdi, kadınlar 50 metre serbestte Selen Özbilen ve İlknur Nihan, erkekler 100 metre kurbağalamada Metin Aydın, erkekler 100 metre kurbağalamada Demirkan Demir, erkekler 400 metre serbestte Yiğit Aslan, Efe Turan, Baturalp Ünlü ve Mert Kılavuz şampiyonaya veda ettiler.
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