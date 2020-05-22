Sevilen doktor koronavirüsten yaşamını yitirdi
Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde 10 yılı aşkın süreden bu yana görev yapan genel Dr. Uğur Ertuğrul, koronovirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Avcılar'daki hastanede uzun süreden bu yana görev yapan ve çok sayıda başarılı cerrahi müdahaleye imza atan Dr. Uğur Ertuğrul'a, 13 Nisan'da yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tanı konulmasının 1 hafta sonra durumu kötüleşinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ertuğrul bu sabah hayatını kaybetti. 2 çocuk babası 60 yaşındaki Dr. Uğur Ertuğrul'un cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.
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